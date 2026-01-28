В Рязани у дома, который заявлялся трехэтажным, начали строить четвёртый этаж

В Рязани у строящегося дома на перекрестке улиц Свободы и Маяковского начал появляться четвертый этаж. Об этом сообщает корреспондент РЗН. Инфо. На территории площадью 0,23 га в районе дома № 74б на улице Свободы возводится многоэтажный дом.

На территории площадью 0,23 га в районе дома № 74б на улице Свободы возводится многоэтажный дом. В январе 2015 года на публичных слушаниях инвесторы заявляли о строительстве трехэтажного здания с нежилыми помещениями на первом этаже, подземной парковкой, детской площадкой и озеленением территории. Также планировался перенос остановки общественного транспорта на 50 метров в сторону центрального рынка.

На эскизе, который расположен на территории стройки, также изображен трехэтажный дом. Однако у самого здания уже появляется четвёртый этаж.

12 февраля на публичных слушаниях обсудят новые изменения в проект планировки территории на пересечении улиц Свободы и Маяковского. О чём конкретно пойдёт речь, не сообщается.

Новые публичные слушания инициировало ООО «СЗ «Авиаль». Обсуждение пройдёт на улице Введенской № 107, кабинет № 219. Начало в 18:30.

Отметим, что в 2015 году застройщик не исключал увеличения этажности до шести при согласовании изменений в охранных зонах исторического центра.

Напомним, территорию включили в программу развития застроенных территорий в декабре 2011 года, как одну из площадок перспективного строительства. Ранее на участке размещался трехэтажный кирпичный дом 1953 года постройки, который снесли в 2022 году.