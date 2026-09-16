В Рязани вновь разрешили увеличить количество этажей на здании на улице Свободы

В Рязани вновь разрешили увеличить количество этажей на здании на улице Свободы. Соответсвующий документ опубликован в газете «Рязанские ведомости». В мероприятии приняли участие 11 человек. Участники оставили 9 письменных предложений, все они касались поддержки проекта изменений в документацию по планировке территории в Советском районе.

В Рязани вновь разрешили увеличить количество этажей на здании на улице Свободы. Соответсвующий документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

В мероприятии приняли участие 11 человек. Участники оставили 9 письменных предложений, все они касались поддержки проекта изменений в документацию по планировке территории в Советском районе.

Горожане выразили уверенность, что возведение жилого комплекса «Спарта» не создаст угрозы для инфраструктуры и жилищных условий. Александр Лялин отметил, что высотность объекта не нарушает сложившийся масштаб застройки улицы Маяковского и не создает визуального диссонанса. По его словам, архитектурное решение фасада гармонично дополняет облик перекрестка и формирует единую группу с Мальшинской богадельней. Эдуард Кислов добавил, что на месте неухоженного пустыря появится современный объект с паркингом и внутренним двориком, который станет визитной карточкой обновленного Лыбедского бульвара.

Комиссия признала слушания состоявшимися. Члены комиссии рекомендовали главе администрации утвердить документацию по планировке указанной территории.

Ранее застройщик уже во второй раз обращался с просьбой увеличить высоту здания в центре города до пяти этажей.

В 2022 году участок земли попадал под ограничения по высоте здания. Правила изменились.

В феврале власти также одобрили проект увеличения этажности, но позднее мэрия отменила разрешение на строительство пятиэтажного дома вместо трехэтажного из-за несоблюдения требований техрегламентов.