Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
18°
Чтв, 17
19°
Птн, 18
17°
ЦБ USD 84.17 -0.07 17/09
ЦБ EUR 97.13 -0.17 17/09
Нал. USD 85.03 / 84.80 16/09 18:15
Нал. EUR 99.20 / 100.54 16/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 839
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
1 042
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 560
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
5 264
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани вновь разрешили увеличить количество этажей на здании на улице Свободы
В Рязани вновь разрешили увеличить количество этажей на здании на улице Свободы. Соответсвующий документ опубликован в газете «Рязанские ведомости». В мероприятии приняли участие 11 человек. Участники оставили 9 письменных предложений, все они касались поддержки проекта изменений в документацию по планировке территории в Советском районе.

В Рязани вновь разрешили увеличить количество этажей на здании на улице Свободы. Соответсвующий документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

В мероприятии приняли участие 11 человек. Участники оставили 9 письменных предложений, все они касались поддержки проекта изменений в документацию по планировке территории в Советском районе.

Горожане выразили уверенность, что возведение жилого комплекса «Спарта» не создаст угрозы для инфраструктуры и жилищных условий. Александр Лялин отметил, что высотность объекта не нарушает сложившийся масштаб застройки улицы Маяковского и не создает визуального диссонанса. По его словам, архитектурное решение фасада гармонично дополняет облик перекрестка и формирует единую группу с Мальшинской богадельней. Эдуард Кислов добавил, что на месте неухоженного пустыря появится современный объект с паркингом и внутренним двориком, который станет визитной карточкой обновленного Лыбедского бульвара.

Комиссия признала слушания состоявшимися. Члены комиссии рекомендовали главе администрации утвердить документацию по планировке указанной территории.

Ранее застройщик уже во второй раз обращался с просьбой увеличить высоту здания в центре города до пяти этажей.

В 2022 году участок земли попадал под ограничения по высоте здания. Правила изменились.

В феврале власти также одобрили проект увеличения этажности, но позднее мэрия отменила разрешение на строительство пятиэтажного дома вместо трехэтажного из-за несоблюдения требований техрегламентов.