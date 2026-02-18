В Рязани одобрили увеличение высоты дома на улице Свободы до шести этажей

В Рязани комиссия одобрила изменения в проект для дома, высота которого будет шесть этажей вместо трех. Речь о доме на пересечении улиц Маяковского и Свободы под номером 74б, документ опубликован в газете «Рязанские ведомости». В документе о результатах публичных слушаний указано, что в комиссию поступили три замечания и предложения. Все три с положительной оценкой.

Напомним, в 2011 году участок внесли в программу развития территорий как площадку перспективного развития. Журналист РЗН. Инфо сообщила, что у строящегося дома начал появляться четвертый этаж, которого на изначальном плане не было.

На публичных слушаниях стали известны подробности проекта.