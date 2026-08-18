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Опубликован тайминг выступлений 26 музыкальных коллективов на фестивале «Подбелка»
Опубликован тайминг выступлений 26 музыкальных коллективов на фестивале «Подбелка». 21 августа на четырех сценах на улице Почтовой выступят музыкальные коллективы. Отмечается, что в списке участников возможны изменения. На каждый коллектив или исполнителя для выступления на сцене будет предоставлено от 25 до 30 минут, плюс 10 минут на подключение оборудования и решение технических нюансов.

Опубликован тайминг выступлений 26 музыкальных коллективов на фестивале «Подбелка». 21 августа на четырех сценах на улице Почтовой выступят музыкальные исполнители из Рязани и других городов России.

Сцена у памятника Ленину:

  • 17:10 — 17:40 — «КавЁР»;
  • 17:50 — 18:20 — «Лыбедь»;
  • 18:30 — 19:00 — «ПАРНАС»;
  • 19:10 — 19:40 — шоу-группа «БлеSтки»;
  • 19:50 — 20:20 — «Балалака-62»;
  • 20:30 — 21:00 — «HotStuff»;
  • 21:10 — 22:00 — «MangoStarr» (МангоСтарр).

Сцена у банка ВТБ:

  • 17:10 — 17:40 — «ФаGothica» (ФаГотика);
  • 17:50 — 18:20 — «Эмоция»;
  • 18:30 — 19:00 — «Электричка»;
  • 19:10 — 19:40 — «Ваниль»;
  • 19:50 — 20:20 — «bllack-santa»;
  • 20:30 — 21:00 — «Of Titans and Men».

Сцена напротив «Чулана»:

  • 17:10 — 17:40 — «Не учи отца»;
  • 17:50 — 18:20 — «Pine Forest Sheikhs» (Шейхи соснового леса);
  • 18:30 — 19:00 — «Фаза быстрого сна» (ФБС);
  • 19:10 — 19:40 — трио «Щебень, Басист и Василич»;
  • 19:50 — 20:20 — «Maddarwin»;
  • 20:30 — 21:00 — «JetFox».

Сцена у памятника Коловрату:

  • 17:05 — 17:30 — «Ключ на Старт»;
  • 17:40 — 18:05 — «Святогора»;
  • 18:15 — 18:40 — «Не спеша»;
  • 18:50 — 19:15 — «Арамболь»;
  • 19:25 — 19:50 — «СПУУТНИК»;
  • 20:00 — 20:25 — «Re-AnimatoR»;
  • 20:35 — 21:00 — кавер-группа «Грани».

Отмечается, что в списке участников возможны изменения. На каждый коллектив или исполнителя для выступления на сцене будет предоставлено от 25 до 30 минут, плюс 10 минут на подключение оборудования и решение технических нюансов.

Напомним, «Подбелка-2026» пройдет на улице Почтовой. Начало 21 августа в 17 часов. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены. О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов можно прочитать в интервью с продюсером «Подбелки» Дмитрием Гавердовским и с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым.

Мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.