Опубликован тайминг выступлений 26 музыкальных коллективов на фестивале «Подбелка». 21 августа на четырех сценах на улице Почтовой выступят музыкальные исполнители из Рязани и других городов России.
Сцена у памятника Ленину:
- 17:10 — 17:40 — «КавЁР»;
- 17:50 — 18:20 — «Лыбедь»;
- 18:30 — 19:00 — «ПАРНАС»;
- 19:10 — 19:40 — шоу-группа «БлеSтки»;
- 19:50 — 20:20 — «Балалака-62»;
- 20:30 — 21:00 — «HotStuff»;
- 21:10 — 22:00 — «MangoStarr» (МангоСтарр).
Сцена у банка ВТБ:
- 17:10 — 17:40 — «ФаGothica» (ФаГотика);
- 17:50 — 18:20 — «Эмоция»;
- 18:30 — 19:00 — «Электричка»;
- 19:10 — 19:40 — «Ваниль»;
- 19:50 — 20:20 — «bllack-santa»;
- 20:30 — 21:00 — «Of Titans and Men».
Сцена напротив «Чулана»:
- 17:10 — 17:40 — «Не учи отца»;
- 17:50 — 18:20 — «Pine Forest Sheikhs» (Шейхи соснового леса);
- 18:30 — 19:00 — «Фаза быстрого сна» (ФБС);
- 19:10 — 19:40 — трио «Щебень, Басист и Василич»;
- 19:50 — 20:20 — «Maddarwin»;
- 20:30 — 21:00 — «JetFox».
Сцена у памятника Коловрату:
- 17:05 — 17:30 — «Ключ на Старт»;
- 17:40 — 18:05 — «Святогора»;
- 18:15 — 18:40 — «Не спеша»;
- 18:50 — 19:15 — «Арамболь»;
- 19:25 — 19:50 — «СПУУТНИК»;
- 20:00 — 20:25 — «Re-AnimatoR»;
- 20:35 — 21:00 — кавер-группа «Грани».
Отмечается, что в списке участников возможны изменения. На каждый коллектив или исполнителя для выступления на сцене будет предоставлено от 25 до 30 минут, плюс 10 минут на подключение оборудования и решение технических нюансов.
Напомним, «Подбелка-2026» пройдет на улице Почтовой. Начало 21 августа в 17 часов. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены. О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов можно прочитать в интервью с продюсером «Подбелки» Дмитрием Гавердовским и с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым.
Мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.
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