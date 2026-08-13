Опубликованы главные подробности предстоящего фестиваля «Подбелка-2026»

Их раскрыл продюсер музыкального мероприятия Дмитрий Гавердовский. В 2026 году фестиваль вновь развернется на четырех площадках, каждая из которых будет иметь свое музыкальное направление. Главная сцена, которая традиционно примет кавер-группы, расположится у памятника Ленину на улице Почтовой. Любителей тяжелого звука ждут на рок-сцене перед Главпочтамтом, у памятника Евпатию Коловрату. Более камерная, акустическая программа будет звучать на площадке рядом с офисом ВТБ. Возрастное ограничение: 0+.

Опубликованы главные подробности предстоящего фестиваля «Подбелка-2026», который состоится 21 августа. Их раскрыл продюсер музыкального мероприятия Дмитрий Гавердовский.

В 2026 году фестиваль вновь развернется на четырех площадках, каждая из которых будет иметь свое музыкальное направление. Главная сцена, которая традиционно примет кавер-группы, расположится у памятника Ленину на улице Почтовой. Любителей тяжелого звука ждут на рок-сцене перед Главпочтамтом, у памятника Евпатию Коловрату. Более камерная, акустическая программа будет звучать на площадке рядом с офисом ВТБ, а сцена напротив клуба «Чулан» по традиции станет стартовой площадкой для молодых и начинающих коллективов.

Фестиваль стартует в 17:00. Большая часть площадок завершит свою работу незадолго до финала, однако главная сцена у Ленина будет работать до 22:00. Именно там выступит хедлайнер вечера. По сложившейся традиции, право закрыть фестиваль получает победитель прошлого года — в этот раз на главную сцену выйдет группа MangoStarr.

Не обойдется и без главной интриги вечера. Зрители «Подбелки-2026» смогут напрямую повлиять на лайн-ап следующего года. В течение фестиваля будет проходить зрительское голосование, которое определит нового победителя. Именно этот коллектив станет хедлайнером «Подбелки-2027». Имя будущей звезды фестиваля объявят со сцены у памятника Ленину ориентировочно в 21:00.

О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов можно прочитать в интервью с продюсером «Подбелки» Дмитрием Гавердовским и с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым.

Масштабное городское мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.