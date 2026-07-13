Хедлайнеры «Подбелки-2026» рассказали о подготовке к фестивалю

Хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка-2026» станет группа MangoStarr. Об этом сообщили организаторы мероприятия. В 2025 году музыкальный коллектив MangoStarr по итогам зрительского голосования получил гран-при фестиваля. Еще перед началом прошлогодней «Подбелки» участники заявили, что очень хотят выиграть главный приз. В итоге планы музыкантов воплотились в жизнь и в 2026 году MangoStarr станет хедлайнером мероприятия. Редакция РЗН. инфо пообщалась с вокалистом Александром Костровым, который рассказал подробности о группе и о том, как коллектив готовится к предстоящему событию. Возрастное ограничение: 0+.

Хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка-2026» станет группа MangoStarr. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В 2025 году музыкальный коллектив MangoStarr по итогам зрительского голосования получил гран-при фестиваля. Еще перед началом прошлогодней «Подбелки» участники заявили, что очень хотят выиграть главный приз. В итоге планы музыкантов воплотились в жизнь и в 2026 году MangoStarr станет хедлайнером мероприятия.

Редакция РЗН. инфо пообщалась с вокалистом Александром Костровым, который рассказал подробности о группе и о том, как коллектив готовится к предстоящему событию.

История MangoStarr началась тринадцать лет назад — группа появилась в 2013 году по инициативе Александра Кострова. В тот момент музыкант решил создать сайд-проект, который позволил бы воплощать в жизнь свои идеи и планы без каких-либо ограничений. Изначально группа балансировала между исполнением собственного материала и кавер-версий известных треков.

В состав группы MangoStarr входят пять участников: барабанщик Иван Васильев, бас-гитарист Николай Черемисин, гитарист Александр Князев, лидер-гитарист Макс Зыкин и вокалист Александр Костров. Коллектив не претерпевает сильных изменений, и многие его участники остаются на своих ролях с момента основания группы.

«На данный момент в репертуаре группы более 50 треков англоязычной и русскоязычной рок-сцены, а также выпущенный нами в 2017 году хард-рок альбом Babylon с песнями собственного сочинения на английском языке. Исполняем преимущественно те песни, которые любим в первую очередь сами. Эксперименты не чужды нам, но в тех рамках, которые диктуют нам наши вкусы», — рассказал собеседник.

Он отметил, что группа уже начала готовиться к «Подбелке-2026″.

"Подготовка очень интересная, мы выбираем треки, отвергаем их и заново делаем выбор. Хочется сыграть многое, но регламент фестиваля ограничен по времени, приходится жертвовать некоторыми песнями. Я всегда с удовольствием подаю заявку на фестиваль „Подбелка“. Для меня, в первую очередь, это возможность сыграть на большой сцене с приличным количеством зрителей, увидеть отклик в глазах пришедших, почувствовать их поддержку. Выбор треков продолжается, но, думаю, в скором времени мы определимся и наш трек-лист порадует зрителей фестиваля», — подчеркнул Костров.

Вокалист также дал совет начинающим музыкантам.

«Совет один: берегите свой коллектив, не давайте развалиться группе, работайте над собой и помогайте своим товарищам — и все будет лучше, чем вы могли бы предположить», — заключил Александр Костров.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2026» состоится 21 августа на улице Почтовой.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города.

Отметим, что прием заявок на участие уже стартовал. Музыкантам необходимо оставить заявку в официальной группе фестиваля и прикрепить к ней несколько аудиозаписей, видео и фото коллектива или исполнителя. В 2025 году в «Подбелке» участвовало 26 музыкальных коллективов. Точный список участников 2026 года организаторы анонсируют ближе к дате проведения мероприятия.

С подробностями фестиваля можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.

Фестиваль организован при поддержке Правительства Рязанской области и Администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.