Опубликован список участников фестиваля «Подбелка-2026» в Рязани

Коллективы, которые прошли отбор организаторов, по возникающим вопросам могут связаться с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовским. Отмечается, что в списке участников возможны изменения. Напомним, «Подбелка-2026» пройдет 21 августа на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет группа MangoStarr. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены. Возрастное ограничение: 0+.

РЗН инфо — организатор фестиваля — публикует предварительный список участников «Подбелки-2026». 15 августа завершился отбор коллективов и исполнителей.

В список участников попали:

«Не учи отца» (Рязань); «Не спеша» (Луховицы, Московской области); «Ключ на Старт» (Рязань); «Арамболь» (Рязань); «Re-AnimatoR» (Рязань); «Maddarwin» (Рязань); «Мои Качели» (Котовск, Тамбовская область); «Villa Victoria» (Рязань); «ФаGothica» (ФаГотика) (Рязань); «Электричка» (Пронск); Кавер-группа «Грани» (Рязань); Трио «Щебень, Басист и Василич» (Рязань); «Pine Forest Sheikhs» (Шейхи соснового леса) (Рязань); «Фаза быстрого сна» (ФБС) (Рязань); «Of Titans and Men» (Рязань); «JetFox» (Москва); «Эмоция» (Рязань); «СПУУТНИК» (Рязань); «Святогора» (Коломна); «Изюм» (Коломна); «Балалака-62» (Рязань); «Лыбедь» (Рязань); «HotStuff» (Рязань); «ПАРНАС» (Рязань); bllack-santa (Сапожок); «КавЁР» (Рязань); Шоу группа «БлеSтки» (Рязань); «Ваниль» (Сараевский округ).

Коллективы, которые прошли отбор организаторов, по возникающим вопросам могут связаться с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовским.

Отмечается, что в списке участников возможны изменения. Напомним, «Подбелка-2026» пройдет 21 августа на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет группа MangoStarr. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены.

О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов можно прочитать в интервью с продюсером «Подбелки» Дмитрием Гавердовским и с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым.

Масштабное городское мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.