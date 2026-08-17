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Опубликован список участников фестиваля «Подбелка-2026» в Рязани
Коллективы, которые прошли отбор организаторов, по возникающим вопросам могут связаться с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовским. Отмечается, что в списке участников возможны изменения. Напомним, «Подбелка-2026» пройдет 21 августа на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет группа MangoStarr. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены. Возрастное ограничение: 0+.

РЗН инфо — организатор фестиваля — публикует предварительный список участников «Подбелки-2026». 15 августа завершился отбор коллективов и исполнителей.

В список участников попали:

  1. «Не учи отца» (Рязань);
  2. «Не спеша» (Луховицы, Московской области);
  3. «Ключ на Старт» (Рязань);
  4. «Арамболь» (Рязань);
  5. «Re-AnimatoR» (Рязань);
  6. «Maddarwin» (Рязань);
  7. «Мои Качели» (Котовск, Тамбовская область);
  8. «Villa Victoria» (Рязань);
  9. «ФаGothica» (ФаГотика) (Рязань);
  10. «Электричка» (Пронск);
  11. Кавер-группа «Грани» (Рязань);
  12. Трио «Щебень, Басист и Василич» (Рязань);
  13. «Pine Forest Sheikhs» (Шейхи соснового леса) (Рязань);
  14. «Фаза быстрого сна» (ФБС) (Рязань);
  15. «Of Titans and Men» (Рязань);
  16. «JetFox» (Москва);
  17. «Эмоция» (Рязань);
  18. «СПУУТНИК» (Рязань);
  19. «Святогора» (Коломна);
  20. «Изюм» (Коломна);
  21. «Балалака-62» (Рязань);
  22. «Лыбедь» (Рязань);
  23. «HotStuff» (Рязань);
  24. «ПАРНАС» (Рязань);
  25. bllack-santa (Сапожок);
  26. «КавЁР» (Рязань);
  27. Шоу группа «БлеSтки» (Рязань);
  28. «Ваниль» (Сараевский округ).

Коллективы, которые прошли отбор организаторов, по возникающим вопросам могут связаться с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовским.

Отмечается, что в списке участников возможны изменения. Напомним, «Подбелка-2026» пройдет 21 августа на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет группа MangoStarr. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены.

О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов можно прочитать в интервью с продюсером «Подбелки» Дмитрием Гавердовским и с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым.

Масштабное городское мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.