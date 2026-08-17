Опубликован список участников фестиваля «Подбелка-2026» в Рязани

РЗН инфо — организатор фестиваля — публикует предварительный список участников «Подбелки-2026». 15 августа завершился отбор коллективов и исполнителей.
В список участников попали:
- «Не учи отца» (Рязань);
- «Не спеша» (Луховицы, Московской области);
- «Ключ на Старт» (Рязань);
- «Арамболь» (Рязань);
- «Re-AnimatoR» (Рязань);
- «Maddarwin» (Рязань);
- «Мои Качели» (Котовск, Тамбовская область);
- «Villa Victoria» (Рязань);
- «ФаGothica» (ФаГотика) (Рязань);
- «Электричка» (Пронск);
- Кавер-группа «Грани» (Рязань);
- Трио «Щебень, Басист и Василич» (Рязань);
- «Pine Forest Sheikhs» (Шейхи соснового леса) (Рязань);
- «Фаза быстрого сна» (ФБС) (Рязань);
- «Of Titans and Men» (Рязань);
- «JetFox» (Москва);
- «Эмоция» (Рязань);
- «СПУУТНИК» (Рязань);
- «Святогора» (Коломна);
- «Изюм» (Коломна);
- «Балалака-62» (Рязань);
- «Лыбедь» (Рязань);
- «HotStuff» (Рязань);
- «ПАРНАС» (Рязань);
- bllack-santa (Сапожок);
- «КавЁР» (Рязань);
- Шоу группа «БлеSтки» (Рязань);
- «Ваниль» (Сараевский округ).
Коллективы, которые прошли отбор организаторов, по возникающим вопросам могут связаться с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовским.
Отмечается, что в списке участников возможны изменения. Напомним, «Подбелка-2026» пройдет 21 августа на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет группа MangoStarr. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены.
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов можно прочитать в интервью с продюсером «Подбелки» Дмитрием Гавердовским и с директором РЗН.инфо, организатором фестиваля Антоном Михайловым.
Масштабное городское мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН.инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.
Возрастное ограничение: 0+.