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Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2026» пройдет 21 августа в Рязани
В ближайшее время начнется прием заявок для участия в «Подбелке». Список музыкантов определится после подведения итогов отбора.

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2026″ состоится 21 августа на улице Почтовой. Об этом сообщил директор сайта РЗН. инфо, который выступает учредителем праздника, Антон Михайлов.

В ближайшее время начнется прием заявок для участия в „Подбелке“. Список музыкантов определится после подведения итогов отбора.

„"Подбелка“ — главное музыкальное событие в городе, которое нельзя попустить. Приглашаем всех рязанцев и гостей областного центра на улицу Почтовую 21 августа, — отметил Антон Михайлов. — Отдельно благодарим главу региона Павла Малкова за содействие в организации мероприятия».

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города. В 2025 году в «Подбелке» участвовало 26 музыкальных коллективов. По итогам голосования гран-при фестиваля получила группа MangoStarr.

Фестиваль организован при поддержке Правительства Рязанской области и Администрации Рязани.

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