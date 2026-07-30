Ремонт деформационного шва на Солотчинском мосту займет два месяца

Согласно документации, опубликованной на госзакупках, работы должны быть завершены до 25 декабря 2026 года. На выполненные подрядные работы устанавливается гарантийный срок устранения дефектов продолжительностью 5 лет для деформационных швов и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Как указано в документах, специалисты обнаружили критические дефекты модульного деформационного шва. Целостность конструкции нарушена из-за разрушения металлических балочных профилей по монтажному сварному шву. Сварные соединения заржавели.

Ремонт деформационного шва на Солотчинском мосту займет два месяца, гарантия на работы — пять лет. Соответствующие сведения опубликованы в проектной документации тендера на ремонтные работы на сайте госзакупок.

Согласно документации, опубликованной на госзакупках, работы должны быть завершены до 25 декабря 2026 года. На выполненные подрядные работы устанавливается гарантийный срок устранения дефектов продолжительностью 5 лет для деформационных швов и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Как указано в документах, специалисты обнаружили критические дефекты модульного деформационного шва. Целостность конструкции нарушена из-за разрушения металлических балочных профилей по монтажному сварному шву. Сварные соединения заржавели.

Также зафиксирована деформация отдельных листов короба для траверсы в зоне анкеровки, указывающая на перегрузку узла крепления. В бетонных конструкциях обнаружены силовые сколы плиты проезжей части над восьмой опорой. Состояние деформационного шва оценивается как аварийное, и для временного обеспечения проезда он уже перекрыт стальной пластиной.

Кроме того, осмотр пролетных строений и опор показал системные проблемы с бетонными элементами и гидроизоляцией. Зафиксировано морозное разрушение защитного слоя бетона с обнажением и коррозией арматуры, включая пластинчатую коррозию преднапряженной арматуры нижнего пояса балки 52 пролета 7-8 со стороны восьмой опоры. На отдельных балках присутствуют продольные трещины, а защитный слой бетона местами недостаточен. По всей длине деформационного шва наблюдаются локальные нарушения гидроизоляции и следы выщелачивания.

Напомним, проектная документация предусматривает замену конструкций деформационного шва на всей левой половине проезжей части над опорой № 8. Подрядчику предстоит демонтировать существующие металлические конструкции, восстановить поврежденные участки плиты проезжей части, устроить новую гидроизоляцию и уложить слои мостового полотна из асфальтобетона.

Ремонтные работы проведут согласно утвержденной схеме организации дорожного движения, которая предполагает сохранение проезда по одной полосе без полного закрытия моста.

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Фото в галерее — документы с сайта госзакупок.