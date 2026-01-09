В Рязани озвучили результаты поcледней проверки на безопасность моста через Оку

Стали известны результаты поcледней экспертизы на безопасность моста через Оку в Рязани. Их в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» озвучил зампред правительства — министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун.

«Экспертиза, проведенная в октябре 2025 года, не выявила необходимости в дополнительных ограничениях. Ее результат показал, что установленных ограничений будет достаточно», — рассказал чиновник.

Он отметил, что мост, по заключению экспертов, находится в предаварийном состоянии.

«Это вызвано кратно увеличившимся с 1980-х годов количеством транспорта, проходящего по нему. Заключение экспертов потребовало введения ограничений в феврале 2025 года: скорости до 50 км/ч, максимальной массы перемещающихся транспортных средств не более 30 тонн и минимальной дистанции между грузовиками — 40 метров.

Что касается безопасности, эксперты сделали заключение. Четыре года мост ещё сможет прослужить. Это, опять же, только заключение… Поэтому мы призываем всех участников дорожного движения соблюдать как скоростной режим, так и все ограничения на мосту, — заявил Павел Супрун.

— Дополнительно хочу сказать, что мы приняли решение отремонтировать подъезды к мосту. В этом году отремонтировали две полосы от поста ДПС в сторону Солотчи, у которых была запредельная колейность. Из-за нее участились аварии, которые тормозили все движение.

Подрядчик провел работы в максимально сжатые сроки с соответствующим качеством и, самое главное, без каких-либо дополнительных ограничений для водителей. В 2026 году планируем привести в порядок противоположные две полосы при съезде с моста в сторону Рязани».

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».

Напомним, 29 июля 2025 года вышел из строя деформационный шов моста, после этого эксперты решили вновь проверить его на безопасность. К лету 2026 года власти намерены подготовить проект на ремонт шва.