В Рязанской области дважды за утро объявляли угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщает РСЧС. Первая беспилотная опасность действовала с 02:45 29 июля. После этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Об отбое оповестили в 05:45. Также угрозу БПЛА объявляли в 05:52, отбой — 06:36. Напомним, над Рязанью прогремело несколько хлопков. Из-за грохота люди начали просыпаться. В опергруппе сообщали о массовой атаке беспилотников на регион. Позже Малков заявлял, что произошло возгорание на территории одного из предприятий. В результате госпитализировано шесть человек. Прокуратура организовала «горячую линию» для нуждающихся в помощи.

В Рязанской области дважды за ночь объявляли угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Первая беспилотная опасность действовала с 02:45 29 июля. После этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Об отбое оповестили в 05:45.

Также угрозу БПЛА объявляли в 05:52, отбой — 06:36.

Напомним, над Рязанью прогремело несколько хлопков. Из-за грохота люди начали просыпаться.

В опергруппе сообщали о массовой атаке беспилотников на регион. Позже Малков заявлял, что произошло возгорание на территории одного из предприятий. В результате госпитализировано шесть человек. Прокуратура организовала «горячую линию» для нуждающихся в помощи.