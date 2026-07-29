После массированной атаки БПЛА на Рязань госпитализированы шесть человек

По словам главы региона, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы. «На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — отметил глава региона. По данным Малкова, в регионе отменена воздушная тревога, работа ПВО завершена. Он напомнил о запрете на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

После массированной атаки БПЛА на Рязань пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы.

«На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — отметил глава региона.

По данным Малкова, в регионе отменена воздушная тревога, работа ПВО завершена.

Он напомнил о запрете на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

«Не надо помогать врагу. Если увидели обломки БПЛА — не приближайтесь и позвоните по номеру 112», — заключил политик.

Напомним, над Рязанью прогремело несколько хлопков. Из-за грохота люди начали просыпаться.

В опергруппе сообщали о массовой атаке беспилотников на регион. Позже Малков заявлял, что произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы