Рязанцев предупредили об открытии горячей линии после массовой ночной атаки БПЛА

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Напомним, в ночь на 29 июля в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий, есть пострадавшие. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Также отмечается, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. Телефон горячей линии: +7 (910) 631-08-17.

Рязанцев предупредили об организации горячей линии после массовой атаки БПЛА на регион. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, в ночь на 29 июля в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий, есть пострадавшие. Глава региона уточнил, что госпитализировано шесть человек.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Также отмечается, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.