Рязанцев разбудили звуки грохота

Ранее в Рязанской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее оповещение опубликовала РСЧС в 2:45 29 июля.

Над Рязанью прогремело несколько хлопков. Об этом 29 июля сообщают очевидцы.

Отмечается, что из-за грохота люди начали просыпаться.

Ранее в Рязанской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее оповещение опубликовала РСЧС в 2:45 29 июля.

Отметим, что при включении сирены необходимо укрыться в помещении и покинуть улицу.

В квартире необходимо отойти от окон и зайти в самое безопасное место (коридор, ванная комната).