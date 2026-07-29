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Павел Малков прокомментировал массовую атаку БПЛА на Рязань 29 июля
Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы.

Павел Малков прокомментировал массовую атаку БПЛА на Рязань. 29 июля глава региона сообщил о работе ПВО в областном центре.

«Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении губернатора.

Малков призвал оставаться в помещении и не подходите к окнам. Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами, отметил политик.

Ранее опергруппа рассказала о массовой атаке БПЛА. Ранее жители Рязани начали просыпаться от звуков взрывов.