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Опергруппа: на Рязанскую область идёт массовая атака беспилотников
Если вы услышали звуки работы ПВО или сигнал оповещения, надо остаться дома и отойти от окон. Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами. В сельской местности — подвал или подпол. Если вы находитесь на улице — зайдите в помещение.

В опергруппе Рязанской области прокомментировали звуки грохота в региональном центре.

«Идет массовая атака беспилотников на регион. Если вы услышали звуки работы ПВО или сигнал оповещения, надо остаться дома и отойти от окон.

Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами. В сельской местности — подвал или подпол. Если вы находитесь на улице — зайдите в помещение», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 29 июля жители Рязанской области проснулись от грохота.