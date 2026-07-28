В Рязанской области третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщает РСЧС. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 13:50 28 июля. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. Напомним, первую угрозу атаки БПЛА объявили ночью в 01:05 29 июля, а отменили в 08:55. Вторая же действовала 2 часа, с 10:05 до 12:00.

В Рязанской области третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 13:50 28 июля.

Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.

Напомним, первую угрозу атаки БПЛА объявили ночью в 01:05 29 июля, а отменили в 08:55. Вторая же действовала 2 часа, с 10:05 до 12:00.

Также за ночь над регионом сбили четыре беспилотника.