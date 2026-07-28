После атаки БПЛА в Рязанской области повреждены квартиры, есть пострадавший

По данным главы региона, ночью над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Отмечается, что в Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. Один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь. В Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи. В Клепиковском округе повреждена вышка сотовой связи. На местах работают оперативные службы.

После атаки БПЛА в Рязанской области поврежден жилой дом, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По данным главы региона, в ночь на 28 июля над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА.

Отмечается, что в Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. Один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь.

В Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи. В Клепиковском округе — вышка сотовой связи.

По словам Малкова, на местах работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны сообщали о работе ПВО в регионе. Напомним, угроза атаки БПЛА действовала с 01:05 до 08:55 28 июля.