РСЧС: в Рязанской области с ночи действует угроза БПЛА
Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Рязанской области в 01:05 28 июля. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 07:13 предупредили о сохранении беспилотной опасности.
В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Рязанской области в 01:05 28 июля. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В 07:13 предупредили о сохранении беспилотной опасности.
Обновлено: в 08:55 угрозу отменили.