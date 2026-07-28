РСЧС: в Рязанской области с ночи действует угроза БПЛА

Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Рязанской области в 01:05 28 июля. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 07:13 предупредили о сохранении беспилотной опасности.