В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность

Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 10:05 28 июля. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении.

В Рязанской области повторно объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 10:05 28 июля.

«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 июля над регионом сбили четыре дрона. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. Один человек пострадал.