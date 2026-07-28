В Рязанской области беспилотную опасность отменили спустя два часа

Об этом сообщает РСЧС. Угрозу атаки БПЛА в регионе отменили в 12:00 28 июля. Напомним, она действовала с 10:05. Напомним, во вторник над Рязанской областью сбили беспилотники. О пострадавших и повреждениях после ночной атаки сообщил Павел Малков. Также Иван Бахилов рассказал о последствиях налета для Касимовского округа.