В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 08:55. Угроза действовала с 01:05. За это время над регионом сбили беспилотники. Глава региона Павел Малков уточнил, что после атаки БПЛА в Рязанской области повреждены квартиры и есть пострадавший.