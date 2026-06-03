Рязанцы обеспокоены темпами строительства школы № 28

Рязанка рассказала, что из окон ежедневно видна одна и та же картина: в одном котловане забивают всего несколько свай в день, а второй стоит пустым. По ее словам, с территории не вывозят строительный мусор и спиленные деревья. Женщина подчеркнула, что люди ждали строительство школы 15 лет, а дети сейчас вынуждены тесниться в чужом здании. Рязанка потребовала взять стройку под строгий контроль, иначе объект будут возводить «еще лет десять». В администрации города ответили, что старое здание уже демонтировали, сейчас вывозят мусор. Подрядчик забивает сваи для первого блока и осушает котлован третьего.

Жители микрорайона Мервино в Рязани пожаловались на низкие темпы строительства новой школы № 28. Они обратились к властям в соцсетях.

Рязанка рассказала, что из окон ежедневно видна одна и та же картина: в одном котловане забивают всего несколько свай в день, а второй стоит пустым. По ее словам, с территории не вывозят строительный мусор и спиленные деревья.

Женщина подчеркнула, что люди ждали строительство школы 15 лет, а дети сейчас вынуждены тесниться в чужом здании.

Рязанка потребовала взять стройку под строгий контроль, иначе объект будут возводить «еще лет десять».

В администрации города ответили, что старое здание уже демонтировали, сейчас вывозят мусор. Подрядчик забивает сваи для первого блока и осушает котлован третьего. Точные сроки открытия пока не называют.

Ранее губернатор Павел Малков объяснял задержки проблемами с предыдущим подрядчиком и поиском нового, но заверял, что школу построят до декабря 2027 года.

В 2025 году стоимость строительства корпуса увеличили и сдвинули сроки сдачи. Новый контракт в итоге достался сибирскому подрядчику.

Для контроля за ходом работ власти выделили более 30 миллионов рублей, а депутаты гордумы недавно обсуждали внесение соответствующих изменений в бюджет города.

В новой школе запланировали актовый зал на 649 мест, музей и 44 учебных класса.