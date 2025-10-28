Рязань
В Рязани увеличили цену строительства корпуса школы № 28 и срок сдачи объекта. Новый тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно скорректированной документации, на выполнение строительно-монтажных работ выделили на 16 миллионов 153 тысячи 332 рубля больше, чем в предыдущем контракте. Новая сумма — 1 миллиард 635 миллионов 759 тысяч 492 рубля. Кроме того, срок завершения работ изменили и увеличили на 5 месяцев. Подрядчик должен закончить строительство до 20 декабря 2027.

В Рязани увеличили цену строительства корпуса школы № 28 и срок сдачи объекта. Новый тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно скорректированной документации, на выполнение строительно-монтажных работ выделили на 16 миллионов 153 тысячи 332 рубля больше, чем в предыдущем контракте. Новая сумма — 1 миллиард 635 миллионов 759 тысяч 492 рубля.

Кроме того, срок завершения работ изменили и увеличили на 5 месяцев. Подрядчик должен закончить строительство до 20 декабря 2027.

Напомним, в новом корпусе школы № 28 намерены разместить актовый зал на 649 мест, музей и 44 учебных класса. Здание рассчитано на 1100 учеников. Планируется, что учреждение будет работать в одну смену. В новом учебном комплексе построят четыре блока.

Также ранее сообщалось, что ход работ проконтролируют на 30,5 миллионов рублей. Исполнитель должен следить за строительством комплекса, проверять качество материалов и вести журнал с фиксацией отклонений от проекта.