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На контроль за строительством школы в Рязани выделили более 30 миллионов рублей
На оказание услуг по контролю строительства школы в Рязани выделили 30 миллионов 508 тысяч 965 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Исполнитель должен проследить за ходом строительства нового комплекса школы № 28 на улице Бахмачеевской в Мервине. Согласно документам, необходимо проверить качество применяемых материалов, конструкций и оборудования, вести журнал с фиксацией отклонений от проекта, информировать заказчика о нарушениях, делать фотографии выполняемых работ и готовить ежемесячные отчеты. Также исполнитель будет сообщать в органы государственного строительного надзора об аварийных случаях, участвовать в приемке объекта и организационных совещаниях. Заказчиком выступило управление капитального строительства горадминистрации. Срок оказания услуг завершится 25 августа 2027 года.

На оказание услуг по контролю строительства школы в Рязани выделили 30 миллионов 508 тысяч 965 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Исполнитель должен проследить за ходом строительства нового комплекса школы № 28 на улице Бахмачеевской в Мервине. Согласно документам, необходимо проверить качество применяемых материалов, конструкций и оборудования, вести журнал с фиксацией отклонений от проекта, информировать заказчика о нарушениях, делать фотографии выполняемых работ и готовить ежемесячные отчеты.

Также исполнитель будет сообщать в органы государственного строительного надзора об аварийных случаях, участвовать в приемке объекта и организационных совещаниях.

Заказчиком выступило управление капитального строительства горадминистрации.

Срок оказания услуг завершится 25 августа 2027 года.

Напомним, на строительство новой школы в Мервине выделили 1 миллиард 619 миллионов 606 тысяч 160 рублей. Учреждение рассчитано на 1100 мест и 44 класса, обучение будет проходить в одну смену. Подрядчик должен завершить работы до 20 июля 2027 года

Учебный комплекс будет состоять из четырех блоков, в которых расположатся гардеробы, кабинеты, медпункт, столовая, музей, книгохранилище, спортивный зал и помещение для лыж.

Ранее сообщалось, что строительство нового учреждения вместе школы № 28 начнут в 2025 году.