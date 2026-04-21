Депутаты гордумы обсудили внесение изменений в бюджет Рязани
Депутаты гордумы обсудили внесение изменений в бюджет Рязани на 2026 и на плановый период 2027—2028 годов. С докладом по теме выступила начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова на профильном комитете во вторник, 21 апреля.

Доходы и расходы бюджета города на 2026 год увеличатся на 5 млрд 270 млн рублей. Объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов также возрастет на 5 млрд 270 млн 382 тыс. рублей, в том числе на:

  • строительство школы в районе ДПР 7, 7А — 1 млрд 34 млн рублей;
  • строительство школы № 28 — 688 млн рублей;
  • строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк» — 41 млн рублей;
  • реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ — 881 млн рублей;
  • благоустройство территорий (улица Павлова, ЦПКиО, Лыбедский бульвар в районе улицы Маяковского, улица Садовая, зеленая зона в Недостоеве) — 719 млн рублей;
  • капремонт и покупку оборудования в школу № 19 (25) и детские сады № 10, 59, 150 — 206 млн рублей;
  • ремонт дорог — 905 млн рублей.

Кроме того, средства направят на внедрение интеллектуальных транспортных систем, разработку документации по рекультивации несанкционированной свалки на Северной окружной дороге, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение жильем детей-сирот.

В бюджет города планируется внести изменения, с учетом которых объем доходов города в 2026 году составит 24,7 млрд рублей, а расходов — 25,5 млрд рублей.