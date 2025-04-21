В новой школе в Рязани построят актовый зал на 649 мест, музей и 44 класса

Как указано в проектной документации, в будущей школе будет 1100 мест и 44 класса, в каждом из которых предусмотрены места на 27 человек. Учреждение будет работать в одну смену. Актовый зал вместит 649 человек, из них 15 мест будут для инвалидов-колясочников. В столовой планируют готовить 3800 блюд в день, а обеденный зал разместит 400 человек. Всего в школе будет 110 работников, включая 80 педагогов. Согласно документам, в новом учебном комплексе построят четыре блока.

В новой школе в Мервине построят актовый зал на 649 мест, музей и 44 класса. Начальная цена тендера на сайте госзакупок — 1 миллиард 619 миллионов 606 тысяч 160 рублей.

Как указано в проектной документации, в будущей школе будет 1100 мест и 44 класса, в каждом из которых предусмотрены места на 27 человек. Учреждение будет работать в одну смену. Актовый зал вместит 649 человек, из них 15 мест будут для инвалидов-колясочников.

В столовой планируют готовить 3800 блюд в день, а обеденный зал разместит 400 человек. Всего в школе будет 110 работников, включая 80 педагогов.

Согласно документам, в новом учебном комплексе построят четыре блока.

Первый блок включит гардеробы для учеников с 5 по 11 классы, медпункт и мастерские по обработке металла и древесины на первом этаже.

Подрядчик обустроит второй этаж под кабинеты домоводства, информатики, завхоза и ОБЖ. На третьем этаже расположатся лингафонные кабинеты [специализированные учебные помещения, предназначенные для обучения иностранным языкам и развития навыков аудирования и говорения], кабинеты химии и физики с лабораториями. Четвертый этаж повторит функции третьего, добавив классы для допзанятий. Рекреация обеспечится широким коридором в шесть метров. На каждом этаже предусмотрены санузлы, в том числе для инвалидов. Во втором блоке на первом этаже разместятся вестибюль и столовая на 400 мест. Второй этаж займет актовый зал на 649 мест, кабинет музыки и учительская младших классов. Третий этаж включит библиотеку и кабинет психолога, а четвертый — бухгалтерию, радиоузел и музей. Третий блок предназначен для начальных классов с отдельными гардеробами и санузлами. На первом этаже будут классные помещения и гимнастический зал, на втором — дополнительные классы, а на третьем — лингафонный кабинет и книгохранилище. Четвертый блок представит собой спортивный комплекс с большим спортивным залом, раздевалками и помещением для хранения лыж.

Работы выполнят на улице Бахмачеевской. Подрядчик начнет строительство 1 июля 2025 года и закончит к 20 июля 2027 года.

Ранее сообщали, что строительство новой школы вместо № 28 начнут в 2025 году.