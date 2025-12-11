Рязань
Малков ответил на вопросы о сроках строительства школ в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе своего прямого эфира заверил рязанцев, что строительство школы № 28 в микрорайоне Мервино идет по графику, объект будет сдан в 2027 году.

Также он рассказал о стройке учреждения в Семчине. По словам главы региона, несмотря на временные сложности, в том числе смену недобросовестного подрядчика, задержек в реализации проекта школы в Семчине не ожидается. Школа будет сдана в 2026 году.

«В следующем учебном году ученики пойдут в школу в Семчине. Продолжим благоустройство территории. Кроме того, дал задачу придумать пути прохода к школе. Все это надо предусмотреть и постепенно будем прорабатывать все вокруг», — сказал Малков.

Он также отметил, что всего в регионе одновременно строятся семь общеобразовательных школ: пять в Рязани, по одной в Рязанском и Касимовском округах. Особое внимание уделяется развитию Мервина: помимо школы № 28, здесь появятся школа для одаренных детей и детсад.

Ранее в Рязани рассказали о ходе строительства школ в городе.

В Минстрое также рассказывали о сложностях строительства школы в Семчине.

Сообщалось, что в новой школе в Мервине построят актовый зал на 649 мест, музей и 44 класса.

На прямом эфире Малков также сообщил, что в 2026 году отремонтируют помещения в школе № 1.