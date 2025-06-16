Сибирский подрядчик выиграл еще один тендер на строительство школы в Рязани

Стоимость строительных работ составляет 1,6 миллиарда рублей. Контракт заключили с новосибирской компанией ООО «АМТ-ГРУПП». Ранее эта же компания стала подрядчиком для строительства новой школы в Песочне. Там запланировали построить актовый зал на 649 мест, музей и 44 класса.