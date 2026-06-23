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Губернатор назвал причины массовых отключений света в Рязани
Губернатор признал, что перебои с электричеством в областном центре стали системной проблемой, на которую люди массово жалуются в соцсетях. По словам главы региона, у ситуации две основные причины. Первая — это износ электросетей, ремонт которых уже ведется. Вторая — повреждения кабелей из-за строек. Линии часто рвут подрядчики при земляных работах, либо происходит смещение грунта из-за возведения новых зданий. Павел Малков заявил, что сезон активных строительных работ не должен негативно сказываться на жизни горожан. Губернатор потребовал ужесточить санкции для виновников аварий и обеспечить прозрачность: люди должны точно знать, кто и где допустил сбой.

Губернатор Павел Малков назвал причины массовых отключений света в Рязани. Это произошло на заседании регионального правительства 23 июня.

На заседании обсудили проблему частых отключений электричества, с которой рязанцы сталкивались на прошлой неделе. Больше всего от аварий пострадали жители Дашково-Песочни и микрорайона Кальное.

Губернатор признал, что перебои с электричеством в областном центре стали системной проблемой, на которую люди массово жалуются в соцсетях.

По словам главы региона, у ситуации две основные причины. Первая — это износ электросетей, ремонт которых уже ведется. Вторая — повреждения кабелей из-за строек. Линии часто рвут подрядчики при земляных работах, либо происходит смещение грунта из-за возведения новых зданий.

Павел Малков заявил, что сезон активных строительных работ не должен негативно сказываться на жизни горожан. Губернатор потребовал ужесточить санкции для виновников аварий и обеспечить прозрачность: люди должны точно знать, кто и где допустил сбой.

Напомним, в Кальном 19 июня пропал свет в четвертый раз с 12 июня. Спустя 17 часов подачу электричества так и не восстановили.

20 июня подачу света в Кальном вернули. При этом свет аварийно отключили на улице Зубковой, по-прежнему света не было на Новоселов.

На улице Тимуровцев рязанцы провели без нормального света четыре дня. По адресу был подключен аварийный генератор, но тот периодически отключался. Подачу электричества восстановили только поздним вечером 22 июня.

В электросетях объяснили длительное отключение света в Кальном на выходных.

На прошлом заседании правительства власти заявляли, что в Кальном перестанут постоянно отключать свет в июле.