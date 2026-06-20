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В Кальном и Песочне спустя 17 часов не восстановили подачу электричества
Света до сих пор не дали на улицах: Кальная; Касимовское шоссе; Советской Армии; Новоселов; Большая; Тимакова; Тимуровцев; Верхняя. В РГРЭС не уточнили, когда подачу света восстановят. «Работы будут проводиться до полного восстановления», — сказал голосовой помощник. Напомним, электричество отключили в 14:46 19 июня. В 22:00 его обещали включить.

В Кальном и Песочне спустя 17 часов не восстановили подачу электричества. Это следует из ответа голосового помощника РГРЭС.

Свет до сих пор не дали на улицах:

  • Кальная;
  • Касимовское шоссе;
  • Советской Армии;
  • Новоселов;
  • Большая;
  • Тимакова;
  • Тимуровцев;
  • Верхняя.

В РГРЭС не уточнили, когда подачу света восстановят.

«Работы будут проводиться до полного восстановления», — сказал голосовой помощник.

Напомним, электричество отключили в 14:46 19 июня. В 22:00 его обещали включить.