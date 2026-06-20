В Кальном и Песочне спустя 17 часов не восстановили подачу электричества

Света до сих пор не дали на улицах: Кальная; Касимовское шоссе; Советской Армии; Новоселов; Большая; Тимакова; Тимуровцев; Верхняя. В РГРЭС не уточнили, когда подачу света восстановят. «Работы будут проводиться до полного восстановления», — сказал голосовой помощник. Напомним, электричество отключили в 14:46 19 июня. В 22:00 его обещали включить.