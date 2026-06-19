В Кальном снова пропало электричество

В 14:46 из-за повреждения кабельных линий аварийно отключился свет на следующих улицах: Советской Армии; Касимовское шоссе; Касимовский переулок; Большая (Шереметьево-Песочня); Старое Село (Шереметьево-Песочня); Кальная; Окская; Панферовский переулок; Новоселов; Тимакова; Быстрецкая; Гражданская. В 18:10 частично восстановили подачу света. Аварийные бригады работают на месте. «В связи со сложностью работ ориентировочное время полного восстановления подачи электроэнергии — 22:00», — указано в сообщении. В соцсетях рязанцы возмущены частым отключением света в микрорайоне.

В Кальном снова пропало электричество. Об этом сообщили в РГРЭС 19 июня.

В 14:46 из-за повреждения кабельных линий аварийно отключился свет на следующих улицах:

Советской Армии;

Касимовское шоссе;

Касимовский переулок;

Большая (Шереметьево-Песочня);

Старое Село (Шереметьево-Песочня);

Кальная;

Окская;

Панферовский переулок;

Новоселов;

Тимакова;

Быстрецкая;

Гражданская.

В 18:10 частично восстановили подачу света. Аварийные бригады работают на месте.

«В связи со сложностью работ ориентировочное время полного восстановления подачи электроэнергии — 22:00», — указано в сообщении.

В соцсетях рязанцы возмущены частым отключением света в микрорайоне.

«Живем будто в глухой деревне, без света и воды», — написала девушка.

Комментаторы отметили, что с 12 июня свет в Кальном отключали уже три раза. Рязанка привела свои расчеты: 12 июня на 13 часов, 14 июня рязанцы провели 8 часов без света и воды, 17 июня вновь 8 часов без электричества.

Напомним, власти заявляли, что в Кальном перестанут постоянно отключать свет в июле. Сейчас проходят работы по модернизации сетей, поэтому электричества часто нет.