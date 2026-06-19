Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
22°
Сбт, 20
21°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 73.44 0.08 20/06
ЦБ EUR 84.17 -0.86 20/06
Нал. USD 75.41 / 75.90 19/06 18:15
Нал. EUR 89.01 / 89.30 19/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 144
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 513
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
2 104
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
4 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Кальном снова пропало электричество
В 14:46 из-за повреждения кабельных линий аварийно отключился свет на следующих улицах: Советской Армии; Касимовское шоссе; Касимовский переулок; Большая (Шереметьево-Песочня); Старое Село (Шереметьево-Песочня); Кальная; Окская; Панферовский переулок; Новоселов; Тимакова; Быстрецкая; Гражданская. В 18:10 частично восстановили подачу света. Аварийные бригады работают на месте. «В связи со сложностью работ ориентировочное время полного восстановления подачи электроэнергии — 22:00», — указано в сообщении. В соцсетях рязанцы возмущены частым отключением света в микрорайоне.

В Кальном снова пропало электричество. Об этом сообщили в РГРЭС 19 июня.

В 14:46 из-за повреждения кабельных линий аварийно отключился свет на следующих улицах:

  • Советской Армии;
  • Касимовское шоссе;
  • Касимовский переулок;
  • Большая (Шереметьево-Песочня);
  • Старое Село (Шереметьево-Песочня);
  • Кальная;
  • Окская;
  • Панферовский переулок;
  • Новоселов;
  • Тимакова;
  • Быстрецкая;
  • Гражданская.

В 18:10 частично восстановили подачу света. Аварийные бригады работают на месте.

«В связи со сложностью работ ориентировочное время полного восстановления подачи электроэнергии — 22:00», — указано в сообщении.

В соцсетях рязанцы возмущены частым отключением света в микрорайоне.

«Живем будто в глухой деревне, без света и воды», — написала девушка.

Комментаторы отметили, что с 12 июня свет в Кальном отключали уже три раза. Рязанка привела свои расчеты: 12 июня на 13 часов, 14 июня рязанцы провели 8 часов без света и воды, 17 июня вновь 8 часов без электричества.

Напомним, власти заявляли, что в Кальном перестанут постоянно отключать свет в июле. Сейчас проходят работы по модернизации сетей, поэтому электричества часто нет.