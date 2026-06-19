В Кальном снова пропало электричество. Об этом сообщили в РГРЭС 19 июня.
В 14:46 из-за повреждения кабельных линий аварийно отключился свет на следующих улицах:
- Советской Армии;
- Касимовское шоссе;
- Касимовский переулок;
- Большая (Шереметьево-Песочня);
- Старое Село (Шереметьево-Песочня);
- Кальная;
- Окская;
- Панферовский переулок;
- Новоселов;
- Тимакова;
- Быстрецкая;
- Гражданская.
В 18:10 частично восстановили подачу света. Аварийные бригады работают на месте.
«В связи со сложностью работ ориентировочное время полного восстановления подачи электроэнергии — 22:00», — указано в сообщении.
В соцсетях рязанцы возмущены частым отключением света в микрорайоне.
«Живем будто в глухой деревне, без света и воды», — написала девушка.
Комментаторы отметили, что с 12 июня свет в Кальном отключали уже три раза. Рязанка привела свои расчеты: 12 июня на 13 часов, 14 июня рязанцы провели 8 часов без света и воды, 17 июня вновь 8 часов без электричества.
Напомним, власти заявляли, что в Кальном перестанут постоянно отключать свет в июле. Сейчас проходят работы по модернизации сетей, поэтому электричества часто нет.