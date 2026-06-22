Рязанцы на улице Тимуровцев почти четвертые сутки живут со светом от генератора

Жители дома № 6, корпус 1 на улице Тимуровцев в Рязани столкнулись с длительным отключением электричества. Свет пропал 19 июня днем, на четвертые сутки «нормальное» электроснабжение не восстановлено, рассказала рязанка РЗН. Инфо 22 июня. По словам местной жительницы, после массовых обращений во все инстанции к дому подключили городские электросети, управляющую компанию и МЧС. По ее словам, спасателям пришлось вскрывать подстанцию, чтобы запитать здание от генератора. Это произошло поздно вечером 20 июня.

Жители дома № 6, корпус 1 на улице Тимуровцев в Рязани столкнулись с длительным отключением электричества. Свет пропал 19 июня днем, на четвертые сутки «нормальное» электроснабжение не восстановлено, рассказала рязанка РЗН. Инфо 22 июня.

По словам местной жительницы, после массовых обращений во все инстанции к дому подключили городские электросети, управляющую компанию и МЧС. По ее словам, спасателям пришлось вскрывать подстанцию, чтобы запитать здание от генератора. Это произошло поздно вечером 20 июня.

С тех пор электричество в квартирах есть только благодаря временному решению. Рязанцы с осторожностью включают холодильники, ожидая, что генератор могут в любой момент отключить.

Пока идут ремонтные работы, возникает путаница с принадлежностью оборудования. Жильцы отметили, что в РГРЭС отказываются признавать подстанцию своей. Управляющая компания также заявляет, что объект не стоит у них на балансе, хотя самому дому уже 11 лет. При этом голосовой помощник РГРЭС при звонках на горячую линию вообще не упоминает улицу Тимуровцев в списках отключений.

В управляющей компании ООО УК «Сервисный центр ЖКХ» подтвердили РЗН. Инфо, что сейчас дом работает от аварийного генератора, предоставленного городскими электросетями. Причина ЧП — сложный обрыв кабеля. Поврежденный участок уже нашли, бригады занимаются соединением проводов. Точные сроки возвращения нормального света инженер назвать не смогла, там ожидают информации от ремонтников.

Спустя 10 минут после разговора журналиста РЗН. Инфо с инженером УК рязанка, обратившаяся в редакцию с проблемой, сообщила, что в генераторе кончилось топливо и свет в доме снова пропал. При этом девушка подчеркнула, что на выходных генератор дозаправляли.