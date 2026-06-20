В Кальном спустя сутки восстановили подачу света

20 июня в 10:00 диспетчеру поступила информация об отключении света в Рязани. Отмечается, что на месте работали 16 сотрудников МЧС, пять спецмашин. По состоянию на 15:30 20 июня, подачу света в Кальном восстановили. «Работа электросетей возобновлена по штатной схеме», — говорится в публикации. При этом голосовой помощник РГРЭС сообщил, что теперь электричество аварийно отключили на улице Зубковой, по-прежнему света нет Новоселов. Бригады работают на месте. Сроки включения не называются. Напомним, электричество в Кальном и Песочне отключили в 14:46 19 июня. В 22:00 его обещали включить. Однако в 8 утра 20 июня свет так и не появился в домах.

В Кальном спустя сутки восстановили подачу света. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

20 июня в 10:00 диспетчеру поступила информация об отключении света в Рязани. Отмечается, что на месте работали 16 сотрудников МЧС, пять спецмашин.

По состоянию на 15:30 20 июня, подачу света в Кальном восстановили.

«Работа электросетей возобновлена по штатной схеме», — говорится в публикации.

При этом голосовой помощник РГРЭС сообщил, что теперь электричество аварийно отключили на улице Зубковой, по-прежнему света нет Новоселов. Бригады работают на месте. Сроки включения не называются.

Напомним, электричество в Кальном и Песочне отключили в 14:46 19 июня. В 22:00 его обещали включить. Однако в 8 утра 20 июня свет так и не появился в домах.

В соцсетях местные жители писали, что у них разморозились холодильники, еда «полетела в мусорку».

Ранее власти заявляли, что в Кальном перестанут постоянно отключать электричество в июле. Сейчас проходят работы по модернизации сетей, поэтому света часто нет.