В электросетях объяснили длительное отключение света в Кальном на выходных

Комментарий опубликован в соцсетях. По данным энергетиков, авария случилась 19 июня в 14:46. Причиной стало сложное технологическое нарушение в сетях АО «РГРЭС». Из-за характера повреждений специалистам потребовалось значительно больше времени на устранение неполадок. Восстановление электроснабжения проходило в несколько этапов. Первый этап завершен в 18:10 того же дня, второй — в 2:20 ночи 20 июня. Полностью свет в дома вернули только к 14:37 воскресенья.

В городских электросетях объяснили длительное отключение света в Кальном на выходных. Комментарий опубликован в соцсетях.

По данным энергетиков, авария случилась 19 июня в 14:46. Причиной стало сложное технологическое нарушение в сетях АО «РГРЭС». Из-за характера повреждений специалистам потребовалось значительно больше времени на устранение неполадок.

Восстановление электроснабжения проходило в несколько этапов. Первый этап завершен в 18:10 того же дня, второй — в 2:20 ночи 20 июня. Полностью свет в дома вернули только к 14:37 воскресенья.

Напомним, в Кальном на 12 улицах 19 июня пропал свет. Спустя 17 часов подачу электричества так и не восстановили.

20 июня подачу света в Кальном вернули. При этом голосовой помощник РГРЭС сообщил, что теперь электричество аварийно отключили на улице Зубковой, по-прежнему света нет на Новоселов. Бригады работали на месте.

Спустя некоторое в Песочне восстановили свет во всех домах.

Власти обещали, что свет прекратят часто отключать к июлю.