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Власти заявили, что в Кальном перестанут постоянно отключать свет в июле
Власти заявили, что в Кальном перестанут часто отключать свет через три недели, то есть к началу июля. Тему на заседании правительства поднял губернатор Павел Малков. Вице-губернатор Артем Бранов пояснил, что последние три недели в Кальном регулярно отключают свет. Он объяснил, что это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. «Из восьми основных линий в Кальном шесть изношены максимально. Последние 10 лет работа не проводилась. Сейчас в течение трех недель завершим работы, сети будут заменены. По завершении этих работ жители перестанут испытывать дискомфорт», — заявил Бранов.

Власти заявили, что в Кальном перестанут часто отключать свет через три недели, то есть к началу июля. Тему на заседании правительства поднял губернатор Павел Малков.

Вице-губернатор Артем Бранов пояснил, что последние три недели в Кальном регулярно отключают свет. Он объяснил, что это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.

«Из восьми основных линий в Кальном шесть изношены максимально. Последние 10 лет работа не проводилась. Сейчас в течение трех недель завершим работы, сети будут заменены. По завершении этих работ жители перестанут испытывать дискомфорт», — заявил Бранов.

Отметим, свет в Кальном в последнее время отключают практически через день.

Ранее губернатор заявлял, что основная причина нестабильного энергоснабжения в микрорайоне — износ инфраструктурных сетей.

Рязанцы опасались, что ждать замены электросетей в Кальном придется еще как минимум два года.