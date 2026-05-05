В Рязани бизнесмена «выгоняют» из восставленной им бани на Семена Середы

Учредитель и гендиректор ООО «Результат», директор банного комплекса № 1 на улице Семена Середы Дмитрий Кривулец обратился к рязанцам с просьбой распространить информацию о сложной ситуации, в которой оказался его бизнес. Соответствующее видео опубликовано на странице банного комплекса в соцсетях. Как рассказал Кривулец, в январе 2021 года он выиграл торги и заключил договор аренды на банный комплекс сроком на 10 лет.

Учредитель и гендиректор ООО «Результат», директор банного комплекса № 1 на улице Семена Середы Дмитрий Кривулец обратился к рязанцам с просьбой распространить информацию о сложной ситуации, в которой оказался его бизнес. Соответствующее видео опубликовано на странице банного комплекса в соцсетях.

Как рассказал Кривулец, в январе 2021 года он выиграл торги и заключил договор аренды на банный комплекс сроком на 10 лет.

«Работы было много, старый арендатор даже газовые счетчики снял. А когда мы с горгазом… я до сих пор помню этот момент: нам сказали, что сюда газ не проведут ни за что. Мы понимали, что время у нас есть — договор аренды на 10 лет. Мы построили новую котельную с нуля, установили новое итальянское оборудование.

Потратили 5,2 миллиона рублей на оборудование, 1,5 миллиона — чтобы заново провести газ, 1,2 миллиона рублей — на ремонт внутри котельной. На котельную в сумме ушло около 8 миллионов рублей. Но мы не обделили вниманием и сам банный комплекс: восстановили сауну, лестницы, помещения — в общей сложности затратили еще 4 миллиона.

За весь период ремонта мы заплатили более 2 миллионов рублей аренды с 2021 по 2022 год — работали просто на ремонт, без прибыли», — рассказал директор в видео.

После ремонта банный комплекс заработал. Его посещали рязанцы, в том числе пенсионеры и участники СВО. Кривулец отметил, что для пенсионеров, например, действовали льготы.

В апреле 2024 года муниципальное предприятие «Муниципальный коммерческий центр» передало бани другой организации. В конце 2024 года прошла процедура приватизации, и помещение перешло из городской собственности в частную.

«Мы узнали об этом постфактум, с нами никто не посоветовался», — отметил Кривулец.

Новый собственник стал настаивать на освобождении помещения, но при этом продолжил принимать арендные платежи от «Результата». Как рассказал директор банного комплекса, в начале 2025 года пришло официальное письмо о расторжении договора аренды в одностороннем порядке с требованием освободить помещение за 10 дней. Кривулец подал в суд. Предприниматель проиграл суд с требованием о признании разрыва договора незаконным.

Бизнесмен пытался записаться на личный прием к мэру Борису Ясинскому, направлял обращение с 300 подписями губернатору Павлу Малкову — ответа не последовало.

Рязанцы, подписавшие обращение к главе региона, подчеркивали, что благодаря усилиям ООО «Результат» баня на Семена Середы вновь стала местом притяжения для тысяч горожан независимо от возраста и финансового положения. В бане стало приятно находиться, при этом цена посещения осталась на доступном уровне. В обращении отметили, что достойной альтернативы среди общественных бань в Рязани не существует.

В коллективном обращении жители также просили власти пересмотреть решение о расторжении договора и обеспечить сохранение работы общественной бани в текущем формате — с доступными ценами и высоким качеством услуг.

В комментариях к видео рязанцы выразили поддержку предпринимателю и посоветовали обратиться к квалифицированному юристу. Другие пользователи назвали ситуацию «рейдерским захватом».

В своем обращении директор банного комплекса подчеркнул, что он всегда работал по закону, своевременно платил аренду, отчитывался и согласовывал все изменения.

«Мы не просим невозможного или сверхъестественного. Дайте нам спокойно доработать. Половина срока прошла — 5 лет из 10», — говорил Кривулец.

Администрации города Рязани предприниматели предложили сесть за стол переговоров и обсудить взаимовыгодные условия.

Редакция РЗН. Инфо направила официальный запрос в мэрию за комментарием по ситуации.

Напомним, в 2020 году выяснилось, что договор аренды банного комплекса с ООО «Банный сервис» заключен с нарушениями антимонопольного законодательства, также он не проходил согласований в администрации.

В банях на улицы Семена Середы проводили инспекцию. Баню временно закрывали.

В январе 2021 года стало известно, что для бани на улице Семена Середы нашли арендатора.

Спустя год банный комплекс вновь открыли.

Фото: скриншот из видео банного комплекса на Семена Середы.