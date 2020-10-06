В банях на улицы Семена Середы провели инспекцию

Сейчас «Муниципальный коммерческий центр» проверяет все узлы и агрегаты.

Во вторник, 6 октября, в банях на улице Семена Середы провели инспекцию. Об этом сообщили в мэрии .

Сейчас «Муниципальный коммерческий центр» проверяет все узлы и агрегаты. На это время деятельность банного комплекса приостановлена.

Отмечается, что здание и помещения находятся в запущенном состоянии. Арендатор их не ремонтировал на протяжении 15 лет. По словам руководителя управления транспорта Андрея Михно, после оценки состояния помещений примут решение о тех работах, которые необходимо здесь провести для дальнейшей эксплуатации их в качестве бани.

«Этот банный комплекс пользуется у горожан популярностью. Сейчас помещения требуют косметического ремонта, некоторое оборудование подлежит замене. Как только все эти работы здесь будут выполнены, он вновь начнет функционировать», — подчеркнул Михно.

Он добавил, что цены останутся на прежнем уровне, также сохранятся льготы.

Напомним, ранее выяснилось, что договор аренды банного комплекса с ООО «Банный сервис» заключен с нарушениями антимонопольного законодательства, также он не проходил согласований в администрации.