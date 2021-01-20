Для бани на улице Семена Середы нашли арендатора

Баню временно закрыли осенью после расторжения договора с другим арендатором. Он был заключен с нарушением антимонопольного законодательства.

Для бани на улице Семена Середы нашли арендатора. Об этом во вторник, 19 января, сообщил сайт мэрии.

Баня в доме №31 на улице Семена Середы принадлежит МП «Муниципальный коммерческий центр города Рязани».

В торгах участвовала одна организация — ООО «Результат». С ней 13 января заключили договор аренды. Сейчас документ оформляют в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области.

Арендатор уже составляет проекты и сметы для ремонта внутренних помещений и ввода в эксплуатацию газового оборудования. После регистрации ООО «Результат» начнет ремонт и приступит к пуско-наладочным работам.

Ожидается, что банный комплекс заработает в начале весны.

Напомним, баню временно закрыли осенью после расторжения договора с другим арендатором. Он был заключен с нарушением антимонопольного законодательства.