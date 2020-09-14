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Мэрия опровергла информацию о закрытии бани на улице Семена Середы
Замглавы администрации Владимир Бурмистровм провел совещание с сотрудниками банного комплекса.

Мэрия опровергла информацию о том, что банный комплекс на улице Семена Середы закроют. Как рассказали в администрации Рязани, в 2019 году выяснилось, что договор аренды заключили с нарушениями антимонопольного законодательства. Он не был согласован с мэрией и оказался экономически невыгодным.

«В результате проверки было принято решение о смене руководства и обращении с заявлением в суд о признании договора аренды недействительным… Вынесено решение в пользу администрации города и признании недействительным договора», — говорится в сообщении.

Замглавы администрации Владимир Бурмистровм провел совещание с сотрудниками банного комплекса и профильных подразделений администрации города. На нем обсудили вопросы по деятельности бань в составе муниципального предприятия «МКЦ», в том числе по улучшению качества предоставляемых услуг.

«В соцсетях появились необоснованные слухи о закрытии банного комплекса, а также о строительстве жилого дома на его месте. Это не соответствует действительности. Среди рязанцев банный комплекс пользуется популярностью и спросом, поэтому мы планируем развивать предприятие, улучшать качество предоставления услуг, в том числе с учетом пожеланий граждан», — заявил Бурмистров.