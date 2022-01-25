Банный комплекс на улице Семена Середы возобновит работу с февраля

В сентябре 2020 года мэрия опровергла информацию о закрытии бань. У комплекса сменился арендатор. Договор заключили с ООО «Результат»

Банный комплекс на улице Семена Середы возобновит работу с 1 февраля. Об этом сообщили на заседании бюджетного комитета гордумы 25 января, пишет « МедиаРязань ».

В сентябре 2020 года мэрия опровергла информацию о закрытии бань. У комплекса сменился арендатор. Договор заключили с ООО «Результат"Напомним, баню временно закрыли осенью 2020 года.