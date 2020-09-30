В Рязани временно закроются бани на Семена Середы

Это связано с расторжением арендного соглашения с ООО «Банный сервис».

В Рязани временно закроются бани на Семена Середы. Об этом сообщила мэрия.

Власти по решению суда расторгли соглашение с ООО «Банный сервис», которое ранее арендовывало здание на улице Семена Середы, №31 у МП «МКЦ». Теперь муниципальное предприятие займется приемкой имущества, затем проверит оборудование. Только после этого ожидается возобновление работы бани.

«Просим жителей с пониманием отнестись к временному закрытию банного комплекса, так как эти мероприятия необходимы. Они направлены на усиление безопасности работы объекта и улучшение качества обслуживания населения», — говорится в сообщении властей.