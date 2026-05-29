Дольщики долгостроя на Ленкома в Рязани встретились с застройщиком

Дольщики долгостроя на улице Ленинского комсомола в Рязани встретились с представителями застройщика. На встречу в пятницу 29 мая корреспондента РЗН. Инфо позвали рязанцы, которые уже шесть лет возмущены просрочкой сдачи их дома. «Я в 2018 деньги за квартиру внес, и с 2020 года слушаю эти сказки о скорой сдаче объекта. На площадке уже месяц рабочих два-четыре человека», — отметил рязанец. Позже, когда главный инженер показывал внутреннюю отделку журналистам, он назвал уже другую цифру — 30 рабочих. На следующей неделе, как пообещали дольщикам, на объекте начнут работу несколько бригад по 10-12 человек по отделке подъездов и бригада для монолитных работ.

Дольщики долгостроя на улице Ленинского комсомола в Рязани встретились с представителями застройщика. На встречу в пятницу 29 мая корреспондента РЗН. Инфо позвали рязанцы, которые уже шесть лет возмущены просрочкой сдачи их дома.

На строительной площадке 15-этажного дома на улице Ленинского Комсомола в Рязани состоялась очередная встреча дольщиков с представителями застройщика и регионального минстроя.

Встречи с рязанцами проводятся практически еженедельно. На последней встрече присутствовали чиновник минстроя, представитель застройщика, который представился Сергеем и главный инженер. Последние наотрез отказались называть свои фамилии журналистам. Дольщики их знали лишь по имени-отчеству.

Сергей рассказал присутствующим о возвращении сантехников на объект, монтаже всех радиаторов [около 30 из них придется заменить из-за «оплошности» проектировщиков. На балконах-террасах не учли высоту балконных дверей], скором появлении бригад по монолитным работам.

На вопрос от представителя минстроя о сроках Сергей уверенно заявил, что стройка закончится через месяц. Но на встрече был и подрядчик, который предоставляет бригады для завершения отделки подъездов. Он замялся, услышав про месяц.

«Давайте все-таки говорить два месяца», — сказал подрядчик.

На этот неуверенный ответ Сергей поделился, что в случае, если этот подрядчик не будет успевать в месячный срок, то к работам привлекут дополнительные бригады.

Корреспонденту РЗН. Инфо Сергей рассказал, что бригад не было на стройке около месяца «из-за проблем с финансированием». Однако на вопрос о причинах он сказал, что не уполномочен отвечать.

Один из дольщиков, пригласивший журналиста на встречу, озвучил главную претензию.

«Я в 2018 деньги за квартиру внес, и с 2020 года слушаю эти сказки о скорой сдаче объекта. На площадке уже месяц рабочих два-четыре человека», — отметил рязанец.

В пятницу на объекте работало 16 человек — их число озвучил Сергей, два работало над фасадом на втором этаже, еще несколько занимались внутренними работами.

Позже, когда главный инженер показывал внутреннюю отделку журналистам, он назвал уже другую цифру — 30 рабочих. На следующей неделе, как пообещали дольщикам, на объекте начнут работу несколько бригад по 10-12 человек по отделке подъездов и бригада для монолитных работ. Также предстоит подключить часть инженерных сетей и благоустроить придомовую территорию. В подвале установят постоянные насосы по откачке грунтовых вод.

Напомним, в 2021 году минстрой начал внеплановую проверку застройщика «Веллком».

В 2022 году стало известно, что стройка заброшена.

В феврале 2022 года дом на Ленкома обещали сдать в четвертом квартале года. Позже сроки перенесли на 2023 год.

В 2023 году рязанские власти пообещали сдать долгострой на улице Ленкома летом 2025 года.

Губернатор Павел Малков в ходе прямой линии сообщил, что готовность объекта — 90%, осталось отделать места общего пользования, благоустроить паркинг и завершить работы по квартирам. Новый срок сдачи — лето 2026 года.