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Компания «ВЕЛЛКОМ» забросила стройку многоэтажки на Ленкома
Местные жители подтвердили, что долгострой заброшен.

Стройка многоэтажки бизнес-класса на улице Ленинского Комсомола за полгода не продвинулась. Корреспондент РЗН. инфо в среду, 26 января, в разгар рабочего дня побывал на пустующей стройке и не встретил ни одного человека. Местные жители подтвердили, что долгострой заброшен.

Территория возле дома не убрана, в сугробах лежат стройматериалы, а сам дом покрыт наледью.

Весной прошлого года корреспондент РЗН. Инфо уже фотографировал долгострой. Визуально он не изменился.

Было — стало

Какие работы проводились за полгода остается загадкой. Сдачу дома переносили, последний озвучиваемый срок — четвертый квартал 2022 года. Ситуация на стройплощадке сейчас заставляет усомниться в реальности обещаний. В жилом комплексе, по данным регионального минстроя, более 300 семей ждут обещанного жилья.

Редакция направляла несколько запросов в минстрой с просьбой пояснить судьбу долгостроя, однако получала размытые ответы, в которых обещали некие мероприятия, направленные на привлечение квалифицированной рабочей силы и увеличение темпов строительства. Также обещали регулярный контроль.

На деле видно, что обещания остались на бумаге.

Напомним, что 15-этажный дом фирма «ВЕЛЛКОМ» возводит уже больше трех лет, но сроки переносили несколько раз. В конце 2020 года кредитор АО «Дом.РФ» на несколько месяцев прервал финансирование из-за того, что на выделенные деньги стройка не продолжалась. Региональный минстрой в 2021 году проводил несколько внеочередных проверок и выявлял нарушения.

Ранее РЗН. инфо писал о проблемах застройщика. В частности, в материале упоминается долгострой на улице Ленинского комсомола.