Назван новый срок сдачи долгостроя на улице Ленкома в Рязани

Назван новый срок сдачи долгостроя на улице Ленинского Комсомола в Рязани. Дату сообщил губернатор Павел Малков в ходе своей прямой линии. По словам главы региона, готовность объекта составляет 90%. Осталось выполнить отделку мест общего пользования, благоустроить паркинг и завершить финальные работы по квартирам. Решение проблемы ведется при активном сопровождении прокуратуры, однако темпы, по признанию губернатора, пока не дотягивают до желаемых. «К лету 2026 года дом сдадут — и Рязанская область станет территорией, свободной от долгостроев», — подчеркнул Павел Малков.

Напомним, сроки сдачи долгостроя на улице Ленинского Комсомола переносились несколько раз. Также у дома были проблемы с финансированием. Ранее в минстрое обещали, что ключи от квартир передадут дольщикам в первом полугодии 2025 года.