Минстрой начал внеплановую проверку застройщика «Веллком»

«Веллком» больше трех лет строит 13-этажку на 5-том Коломенском проезде и 15-этажку на улице Ленинского комсомола. Дом на Ленкома планировали сдать в ноябре 2020 года, дом на Московском шоссе — в декабре 2019 года. Минстрой проводил несколько проверок в апреле 2021 года и выявил нарушения.