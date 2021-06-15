Минстрой начал внеплановую проверку застройщика «Веллком»
«Веллком» больше трех лет строит 13-этажку на 5-том Коломенском проезде и 15-этажку на улице Ленинского комсомола. Дом на Ленкома планировали сдать в ноябре 2020 года, дом на Московском шоссе — в декабре 2019 года. Минстрой проводил несколько проверок в апреле 2021 года и выявил нарушения.
Региональный минстрой начал внеплановую проверку застройщика «Веллком». Специалисты министерства оценят, как ООО «Веллком» соблюдает законодательство в области долевого строительства. Напомним, «Веллком» больше трех лет строит 13-этажку на 5-том Коломенском проезде и 15-этажку на улице Ленинского комсомола. Дом на Ленкома планировали сдать в ноябре 2020 года, дом на Московском шоссе — в декабре 2019 года. Минстрой проводил несколько проверок в апреле 2021 года и выявил нарушения. Редакция РЗН. Инфо разбиралась, почему ООО «Веллком» затягивает строительство многоэтажек и как обстоят дела у этой компании и еще ряда фирм Сергея Попова. Подробнее читайте в разделе «Публикации».