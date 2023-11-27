Рязанские власти пообещали сдать долгострой на улице Ленкома летом 2025 года

Рязанские власти пообещали сдать долгострой от фирмы «Веллком» на улице Ленкома в конце июня 2025 года. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном министерстве строительного комплекса.

По данным ведомства, на сегодняшний день договоры долевого участия заключены в отношении 150 квартир из 250, имеющихся в жилом комплексе. Застройщиком жилого дома по-прежнему является ООО «Веллком». Право собственности на объект не зарегистрировано, так как дом не достроен и не поставлен на кадастровый учет.

За пять лет, прошедших с начала строительства, сроки сдачи дома переносились несколько раз, у девелопера менялись учредители, дольщики писали гневные обращения в различные инстанции, но до ввода в эксплуатацию жилого комплекса по-прежнему далеко.

Сейчас в доме необходимо завершить начатые работы по устройству кровли, остеклению, утеплению фасада, внутренней отделке помещения, прокладке внутренних и подведению наружных сетей, а также монолитные работы в паркинге. Предстоит также установить лифты и провести благоустройство придомовой территории.

Отметим, что разрешение на строительство объекта действует до 31 декабря 2024 года.

Второй скандальный долгострой от компании «Веллком» сдали весной 2023 года.

Фото недостроя на улице Ленкома сделано в январе 2022 года.