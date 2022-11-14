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В рязанском Минстрое пояснили, когда будут сданы проблемные дома от компании «Веллком»
Сроки ввода в эксплуатацию обоих проблемных объектов неоднократно переносились, и более двухсот рязанцев, купивших здесь квартиры, остаются заложниками ситуации.

Исполняющий обязанности министра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов, отвечая на запрос Рзн. инфо, рассказал о сроках сдачи двух недостроев от компании «Веллком».

По сообщению и.о. министра, на объекте на 5-ом Коломенском проезде сейчас устраняют строительные недоделки. Дом пообещали ввести в эксплуатацию в ноябре этого года. Завершить строительство дома на улице Ленинского комсомола, как сказали в минстрое, планируется в 2023 году, при условии возобновления финансирования жилого комплекса со стороны АО «Банк Дом. РФ». Более точного прогноза минстрой по недострою на Ленкома не дал.

Сроки ввода в эксплуатацию обоих проблемных объектов неоднократно переносились, и более двухсот рязанцев, купивших здесь квартиры, остаются заложниками ситуации.

РЗН.инфо неоднократно писал об обоих долгостроях. Стройка идет медленно, сроки сдачи объектов неоднократно срывались.