В Рязани заморозили проект производства детских автокресел на месте закрывшегося «Зельгроса»

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что на месте закрывшегося гипермаркета «Зельгрос» планируют разместить производство детских удерживающих устройств (автокресел, автолюлек) и изделий из детского пластика. На месте также должны были появится административное здание и склад, а зону застройки жилыми домами, на которой находился гипермаркет, хотели заменить на территорию промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V класса опасности.

В Рязани заморозили проект производства детских автокресел на месте закрывшегося «Зельгроса». Об этом сообщает «КП-Рязань».

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что на месте закрывшегося гипермаркета «Зельгрос» планируют разместить производство детских удерживающих устройств (автокресел, автолюлек) и изделий из детского пластика. На месте также должны были появиться административное здание и склад, а зону застройки жилыми домами, на которой находился гипермаркет, хотели заменить на территорию промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V класса опасности.

Однако накануне председатель комитета МСП «Опоры России» и руководитель Рязанского инженерно-производственного кластера детских и потребительских товаров Иван Никитичев рассказал «КП», что на месте «Зельгроса» планировалось наладить линии по сборке кресел из готовых комплектующих и открыть пошивочный цех для чехлов. Но из-за экономической ситуации решение пересмотрели.

«Текущая экономическая ситуация, включая снижение спроса, рост импорта из Китая и льготные условия для иностранных компаний на маркетплейсах, внесла серьезные коррективы. Получены разрешения на использование под складские мощности, поэтому там только хранение товаров. Никакой угрозы для экологии нет», — заключил Никитичев.

Напомним, гипермаркет «Зельгрос» в Рязани закрылся в январе 2025 года. Планы мэрии на организацию предприятия на территории гипермаркета обеспокоили рязанцев. Не одобрили идею и депутаты гордумы. Там заявляли, что Дашково-Песочня «и так загрязнена вредными веществами». Но инициаторы проекта поясняли, что новое предприятие не принесет больше вреда, чем обычная заведенная машина.