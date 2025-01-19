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Рязанцы засняли опустевшие полки «Зельгроса»
Жители обеспокоены, что гипермаркет может закрыться.

Рязанцы засняли опустевшие полки в гипермаркете «Зельгрос». Кадры опубликовали в соцсетях 19 января.

Жители обеспокоены, что гипермаркет может закрыться.

«Судя по происходящему в рязанском Зельгроссе, магазин готовится к закрытию — прилавки почти пусты, уже освободившиеся разбирают, завешивают баннерами. Работает только пара-тройка отделов и то в полсилы», — говорится в сообщении.

По словам автора поста, продавцы не знают, что будет на месте гипермаркета и возобновит ли он работу.

«Есть предположения, что его перепрофилируют, как бывшую „Ленту/Эконом“ в Борках, под некое производство, тем более место очень удобное для подобного. Но не исключают и вариант, что магазин реконструируют и сохранят. Определенность появится уже очень скоро», — заключили в посте.

Официально информацию не комментировали.

Ранее стало известно, что в Рязани закроют супермаркет Spar и гипермаркет «Эконом».

Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»